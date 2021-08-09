Путин учредил орден и медаль для деятелей культуры

Президент России Владимир Путин учредил орден и медаль за работу в области культуры и искусства. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
Согласно указу главы государства, в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы учреждаются орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве».
Отмечается, что орденом могут быть награждены создатели театральных спектаклей, кино, литературных и музыкальных произведений, концертных и цирковых программ, теле- и радиопередач. Помимо этого, его можно будет получить за создание уникальных архитектурных произведений, высокохудожественных образов на сцене или экране и прочие достижения. Медаль будет вручаться артистам, художникам, журналистам, режиссерам, композиторам, а также другим деятелям культуры и искусства.
Ранее Путин наградил телеведущих телеканала «Россия 1» Андрея Малахова и Бориса Корчевникова орденом Дружбы. Согласно указу президента, Малахову вручили награду «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность». Таким же орденом награжден Корчевников.