Путин наградил орденом Дружбы лежащего в больнице Петра Мамонова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы музыканта и актера Петра Мамонова, который находится в больнице. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в тексте указа.

В четверг, 1 июля сообщалось, что российский актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Отмечалось, что музыкант заболел десять дней назад, а госпитализировали его пять дней назад.