Фронтмена рок-группы «Воскресение» госпитализировали с коронавирусом

Фронтмена советской и российской рок-группы «Воскресение» Алексея Романова госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 68-летний Романов почувствовал недомогание еще 21 июня, у него начался кашель, появилась одышка. Позже он получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Романова доставили в больницу после того, как показатели сатурации упали до 92 процентов и ему стало совсем плохо. На данный момент у музыканта диагностирована двухсторонняя пневмония. Романов находится в московской больнице под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как тяжелое.

UPD: как передает агентство «Москва», менеджер группы «Воскресение» Дмитрий Верховский опроверг информацию о госпитализации Алексея Романова. Представитель отметил, что Романов здоров, а также вместе с остальными музыкантами коллектива готовится к турне по Сибири.

Алексей Романов родился 24 сентября 1952 в Москве. В свое время он играл в таких музыкальных коллективах, как «СВ», «Машина времени», «Кузнецкий мост», трио Романов-Сапунов-Кобзон, а также Los De Moscu. Романов — бессменный лидер и основной автор песен группы «Воскресение».

В четверг, 1 июля сообщалось, что российский актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Отмечалось, что музыкант заболел десять дней назад, а госпитализировали его еще пять дней назад.