Петр Мамонов рассказал о своей наркозависимости

Российский музыкант и актер Петр Мамонов рассказал о своей наркотической зависимости в шоу «Осторожно, Собчак!». Выпуск программы был опубликован на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак.

Артист вспомнил о периоде наибольшей популярности арт-рок-группы «Звуки Му» в 1988 году. В тот год он вместе с коллективом отправился на гастроли в Европу. Тогда они выступили в Венгрии, а также некоторых городах Италии. Мамонов признался, что в то время принимал наркотики. По словам исполнителя, из-за его очередной пьяной выходки все музыканты коллектива чуть было не пропустили рейс на самолет.

«Я тогда очень увлекался разными веществами. Мы были в Риме, я пошел в парк, там столько много кустов... А я под кайфом, меня прикололо, что я итальянец, ползу по этим кустам, а мне кричат: "Петя, Петя, улетать!" Я часа два ползал по этому парку. Они чуть сердечный приступ не схватили», — поделился Мамонов.

Артист подчеркнул, что прежний образ жизни вызывает у него ненависть. По его мнению, свобода в выборе увеселительных средств может обернуться для человека пленом, из которого почти невозможно выбраться. Музыкант отметил, что подобная борьба с «ужасным миром» сильно разрушает личность.

В феврале Петр Мамонов вспомнил о перенесенной клинической смерти. Артист рассказал, что почти скончался в 25 лет. Он стал участником пьяной драки, в результате которой потерял много крови и провел 40 дней в коме.