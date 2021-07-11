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Путин наградил Малахова и Корчевникова

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Фото: @malakhov007 / Instagram

Президент России Владимир Путин наградил телеведущих телеканала «Россия 1» Андрея Малахова и Бориса Корчевникова орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован в воскресенье, 11 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Малахову вручили награду «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность». Таким же орденом награжден Корчевников.

Кроме того, Ордена Почета удостоились заместитель директора дирекции — глава службы выпуска правовых программ дирекции информационной программы «Вести» Эдуард Петров и замдиректора дирекции программы «Вести» Андрей Медведев.

Ранее Владимир Путин наградил орденом Дружбы музыканта и актера Петра Мамонова, который находится в больнице с коронавирусом.

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