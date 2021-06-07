Знатоку и ведущему «Что? Где? Когда?» вручили ордена за заслуги перед Отечеством

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении ведущего интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка и знатока клуба Андрея Козлова медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что Козлов Андрей Анатольевич — первый замгенерального директора ООО «Телекомпания "Игра-ТВ"» и Крюк Борис Александрович — первый замгенерального директора ООО «Телекомпания "Игра-ТВ"» награждаются «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».

Борис Крюк с 2001 года ведущий, автор сценария, режиссер и продюсер программы «Что? Где? Когда?». Андрей Козлов играет с 1989 года, является магистром и трехкратным обладателем приза «Хрустальной совы». Он также выигрывал «Бриллиантовую сову» и звание «Лучший капитан клуба».

В мае Владимир Путин наградил полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степени соответственно. Президент отметил обеспечение деятельности президента России и многолетнюю добросовестную работу Чайки и поблагодарил Беглова за большой вклад в социально-экономическое развитие Петербурга и добросовестную работу на протяжении многих лет.