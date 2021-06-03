Слова знатока «Что? Где? Когда?» об «оральной фиксации» от сигарет удивили Друзя

Капитан команды «Что? Где? Когда?» Алена Повышева, отвечая на вопрос зрителя, сообщила о том, что у курильщиков существует «оральная фиксация» из-за вредной привычки. Слова знатока удивили находившегося в игровом зале магистра Александра Друзя, известного любовью к сигаретам. Выпуск опубликован на YouTube.

Инженер Елена Ленченкова из Находки отправила вопрос о шахматах. Она спросила, как некоторые гроссмейстеры использовали фигуру пешки вне игры и по какой причине.

После обсуждения между членами команды Повышева ответила: «Предположим, что они пытались бросить курить. Как мы знаем, в курении важную составляющую играет так называемая оральная фиксация, когда тебе нужно что-то грызть или держать во рту. Для этого они использовали пешки».

Во время речи Повышевой режиссер эфира показал реакции Друзя и другого магистра «Что? Где? когда?» Виктора Сиднева. Оба они удивились и смотрели в стороны, пытаясь не рассмеяться. Ведущий Борис Крюк сообщил, что на самом деле пешки использовали как затычки для ушей, чтобы минимизировать шум вокруг.

В октябре 2016 года Повышева прославилась среди пользователей социальных сетей из-за украшения, которое надела на одну из игр «Что? Где? Когда?». Юзеры посчитали, что на шее знатока был предмет, который используют любители БДСМ.