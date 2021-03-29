Трое знатоков «Что? Где? Когда?» ушли из-за обвиненного в домогательствах игрока

Трое знатоков «Что? Где? Когда?» ушли из команды Бориса Белозерцева. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным издания, команду покинули Антон Иоков, Ольга Быкова и Георгий Арабули. Они приняли такое решение, так как руководство клуба оставило Михаила Скипского, обвиненного в домогательствах к детям.

Ведущий программы Борис Крюк объяснил уход знатоков неудачной игрой в прошлом сезоне. «Я не хотела ничего писать об этой игре, но сказать, что замена в том числе Антона — результат "недостаточно хорошей игры" в прошлом сезоне — это просто свинство», — отреагировала на его слова Быкова.

Скипский принял участие в финальной игре осенней серии «Что? Где? Когда?» впервые после обвинений в его адрес. Гендиректор телекомпании «Игра ТВ» Наталья Стеценко заявила, что у нее нет никаких юридических оснований не допускать его к участию.

С обвинениями в адрес Скипского в июле 2020 года первой выступила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Знаток был ее учителем географии. По словам женщины, Скипский приставал к ней, когда ей было 15 лет: пытался поцеловать, трогал и звал к себе домой. В комментариях в соцсетях еще несколько человек поделились аналогичными историями. Сам Скипский не комментировал обвинения.

Позже стало известно, что знаток «Что? Где? Когда?» прекратил работать с детьми. Скипский добровольно вышел из состава соответствующей комиссии. Внутри «Что? Где Когда?» также произошел конфликт из-за обвинений. Из дисциплинарной комиссии Международной ассоциации клубов (МАК) ушла ее глава Мария Уварова.