В «Что? Где? Когда?» объяснили возвращение обвиненного в домогательствах знатока

Руководство «Что? Где? Когда?» объяснило возвращение в телеэфир знатока Михаила Скипского, обвиненного в домогательствах к школьницам. В эфире официального Instagram телепроекта гендиректор телекомпании «Игра ТВ» Наталья Стеценко заявила, что у нее нет никаких юридических оснований не допускать его к участию.

«Мне хочется спросить, вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо было играть, они, вообще, как хотят жить в этой стране: по закону или по понятиям?» — задалась вопросом Стеценко.

Она подчеркнула, что у них «нет никаких юридических оснований», чтобы кто-то из игроков, в том числе Скипский, не играл в «Что? Где? Когда?» «Я предлагаю все-таки жить по закону», — добавила глава «Игра ТВ».

Стеценко пожелала желающим жить по понятиям, чтобы с ними «никогда ничего не случилось и чтобы любые <...> досужие разговоры не помешали им жить». Комментарий она дала после завершения финальной игры осенней серии «Что? Где? Когда?», в которой принял участие Скипский, впервые с появления обвинений в его адрес летом. Он сыграл в команде Балаша Касумова.

С обвинениями в адрес Скипского в июле 2020 года первой выступила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Знаток был ее учителем географии. По словам женщины, Скипский приставал к ней, когда ей было 15 лет: пытался поцеловать, трогал и звал к себе домой. В комментариях в соцсетях еще несколько человек поделились аналогичными историями. Сам Скипский не комментировал обвинения.

Андрей Козлов, генпродюсер «Игра ТВ», посчитал, что «девушки, заявляющие о домогательствах, пытаются "хайпануть"». Магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев назвал такие обобщения недопустимыми и пояснил, что не собирается быть человеком, который подписывается под подобными высказываниями.

Позже стало известно, что знаток «Что? Где? Когда?» прекратил работать с детьми. Скипский добровольно вышел из состава соответствующей комиссии. Внутри «Что? Где Когда?» также произошел конфликт из-за обвинений. Из дисциплинарной комиссии Международной ассоциации клубов (МАК) ушла ее глава Мария Уварова.