В «Что? Где? Когда?» сочли обвинения знатока в домогательствах хайпом

Генеральный продюсер телекомпании «Игра ТВ», занимающейся производством игровых и развлекательных программ, в том числе «Что? Где? Когда?», Андрей Козлов отреагировал на обвинения в адрес знатока Михаила Скипского в сексуальных домогательствах к школьницам. Он ответил изданию «Подъем», что не собирается комментировать «события десятилетней давности», а также счел, что обвинения могут быть попыткой «хайпануть».

«Это было десять с лишним лет назад? Почему она решила сейчас вспомнить? Она хайпануть решила?» — сказал Козлов. Он подчеркнул, что не может это комментировать. «Как я могу комментировать события десятилетней давности?» — добавил генпродюсер.

Ранее один из знатоков «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров заявил, что не верит женщине, обвинившей Скипского в сексуальных домогательствах. Он пояснил, что общался со Скипским вне клуба и охарактеризовал его как «замечательного человека».

С обвинениями выступила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Скипский был ее учителем географии и приставал, когда ей было 15 лет. По словам Арениной, знаток пытался поцеловать ее, трогал и звал к себе домой. В комментариях к посту еще несколько человек поделились аналогичными историями. Сам Скипский пока не прокомментировал обвинения.