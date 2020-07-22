В клубе «Что? Где? Когда?» отреагировали на обвинения знатока в домогательствах

Один из знатоков «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров заявил, что не верит женщине, обвинившей другого игрока клуба Михаила Скипского в сексуальных домогательствах. Об этом он рассказал в среду, 22 июля, в интервью радиостанции «Москва FM», комментарий имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Просто очень многие хотят сейчас пропиариться за счет Миши. Он же сейчас популярный игрок, знаменитый, двукратный обладатель "Хрустальной совы", медийный. Что не попиариться-то», — отреагировал Аскеров.

По словам знатока, он несколько лет играл со Скипским в одной команде и общался с ним и вне клуба. «Мы с ним и играли, и работали, и общались, и он был у нас в гостях, и вообще замечательный человек», — отметил он.

Ранее журналистка издания The Bell Екатерина Аренина написала в Twitter, что Скипский приставал к ней, когда ей было 15 лет и она была его ученицей. В частности, по словам женщины, Скипский, будучи учителем географии, приставал к ней, пытался поцеловать, трогал и звал к себе домой. В комментариях к посту Арениной несколько человек поделились аналогичными историями. Некоторые пользователи также подтвердили, что Скипский постоянно пошло шутил на своих занятиях.