В «Что? Где? Когда?» случился конфликт из-за обвинений знатока в домогательствах

В клубе «Что? Где Когда?» случился конфликт из-за обвинений в адрес знатока Михаила Скипского в сексуальных домогательствах к школьницам. Как сообщает «Русская служба Би-би-си», из дисциплинарной комиссии Международной ассоциации клубов (МАК) ушла ее глава Мария Уварова.

Издание пишет, что попросило дисциплинарную комиссию прокомментировать обвинения в адрес Скипского. Уварова перед отправкой ответа решила согласовать текст с руководством МАК. Утверждается, что глава «Игры ТВ» (компании-производителя передачи «Что? Где Когда?» — прим. «Ленты.ру») Наталья Стеценко, ознакомившись с текстом, «предупредила, что может запретить использование названия "Что? Где? Когда?" для проводимых МАК "Что? Где? Когда?" турниров в случае его отправки в редакцию». В ответ на это Уварова написала заявление об уходе. Президент МАК Андрей Козлов заявил, что работа комиссии приостановлена до выбора нового главы.

Члены комиссии выразили свой протест в связи с поведением Козлова и Стеценко. Последняя является правообладателем бренда «Что? Где? Когда?» и названия программы, отметил Илья Бер, входящий в комиссию. Он же рассказал, что руководство было против именно самого факта отправки письма в ответ на запрос редакции «Би-би-си». «Телекомпания "Игра" страшно боится СМИ, боится журналистов и ненавидит их. Можете так и написать, я подписаться под этим готов», — заявил Бер. Он также подчеркнул, что ситуация со Скипским активно обсуждается внутри клуба. «У людей огромный шок. Люди не подготовлены к реакции на такие вещи», — описал он.

В прошлый четверг «Русская служба Би-би-си» направила в комиссию запрос и попросила прокомментировать обвинения в адрес Скипского. Журналисты задали два вопроса: будет ли проведена проверка в отношении знатока и возможны ли какие-либо дисциплинарные взыскания в связи с обвинениями.

Утром в понедельник, 27 июля, редакция получила ответ: в комиссии отметили, что перечисленные вопросы не входят в ее компетенцию. «ДК [Дисциплинарная комиссия] МАК занимается случаями нечестной игры, манипулированием результатами турниров и соблюдением Кодекса спортивного ЧГК [«Что? Где Когда?»]», — говорилось в сообщении.

С обвинениями в адрес знатока выступила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Скипский был ее учителем географии и приставал, когда ей было 15 лет. По словам Арениной, знаток пытался поцеловать ее, трогал и звал к себе домой. В комментариях к посту еще несколько человек поделились аналогичными историями. Скипский не прокомментировал обвинения. Козлов предположил, что слова Арениной являются «попыткой хайпануть».