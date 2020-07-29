Магистр «Что? Где? Когда?» высказался о реакции на домогательства внутри клуба

Магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев высказал мнение о том, как внутри клуба отреагировали на обвинения в сексуальных домогательствах в адрес знатока Михаила Скипского. Об этом он написал пост в Facebook.

Он привел цитаты «девушки, заявляющие о домогательствах, пытаются "хайпануть"» и «желание прикоснуться к известному человеку и получить свою минуту славы». «Фразы считаю категорически неправильными», — подчеркнул Поташев.

Цитаты взяты из комментария Андрея Козлова, генпродюсера телекомпании «Игра ТВ», которая выпускает программу «Что? Где? Когда?», но Поташев в посте прямо не говорит, кому они принадлежат.

Магистр пояснил, что считает необходимым зафиксировать свою личную позицию. По его словам, в жизни бывает что угодно, но «такого рода обобщения недопустимы». Поташев заключил, что не собирается быть человеком, который подписывается под подобными высказываниями.

Ранее сообщалось, что знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский, обвиненный в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, прекратил работать с детьми. Он добровольно вышел из состава соответствующей комиссии.

С обвинениями в адрес знатока первой выступила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Он был ее учителем географии. По словам женщины, Скипский приставал, когда ей было 15 лет: пытался поцеловать, трогал и звал к себе домой. В комментариях в соцсетях еще несколько человек поделились аналогичными историями. Сам Скипский не комментировал обвинения.