Знаток «Что? Где? Когда?» прокомментировал обвинение Друзя в домогательствах

Член клуба «Что? Где? Когда?» Сергей Виватенко прокомментировал обвинение знатока Александра Друзя в домогательствах к школьницам. В разговоре с изданием Starhit он предположил, что девушкам, которые публично заявили о непристойном поведении магистра, стоит обратиться в суд.

«Это не дети клевещут, а уже взрослые люди. Конечно, я свечку не держал. Но если что-то девушек не устраивает, то пусть подают в суд», — посоветовал Виватенко. Знаток также удивился, почему пострадавшие «долго молчали», и допустил, что они решили поделиться историями в связи с появлением движения против домогательств MeToo.

Член клуба назвал историю с обвинениями Друзя странной и выразил уверенность в том, что ситуацию не стоило замалчивать, если она имела место. «Если что-то и было, то необходимо следствие и прочее», — отметил Виватенко. Он добавил, что давно знаком с Друзем и никогда не замечал за ним странностей.

«Выгонят ли Друзя? А что, его выгнали, когда он сфальсифицировал игру "Кто хочет стать миллионером?" Этот вопрос лучше задать телекомпании. Но Александр Абрамович — символ передачи», — прокомментировал Виватенко возможное отстранение Друзя от игр в связи с обвинениями.

Ранее в августе сообщалось, что бывшие участницы детской команды «Что? Где? Когда?» пожаловались на непристойное поведение Друзя. По словам одной из девушек, рука магистра «оказалась в районе груди», а затем он «отпустил что-то пошлое».

В конце июля журналистка издания The Bell Екатерина Аренина выступила с обвинениями в адрес знатока Михаила Скипского. По словам женщины, мужчина приставал к ней, когда ей было 15 лет: пытался поцеловать, трогал и звал к себе домой. В комментариях в соцсетях еще несколько человек поделились аналогичными историями.

В феврале 2019 года главред программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его, чтобы заранее получить ответы на вопросы шоу. Он предлагал ему за это половину предполагаемого выигрыша. По результатам скандала компании-производители обеих передач отстранили от участия каждую из сторон. В сентябре стало известно, что Друзь вернется в эфир интеллектуального шоу, однако не будет принимать участие в играх до конца сезона.