Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала

Магистр телевикторины «Что? Где? Когда?» Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».

В «Игре-ТВ» отметили, что приняли решение о возвращении, так как Друзь принес извинения и прошло достаточно времени. Однако до конца сезона Друзь не вернется в команду Виктора Сиднева. Вместо магистра игру продолжит Инна Семенова.

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Ранее в сентябре генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявлял, что Друзь может вернуться в передачу, если объяснится перед зрителями. Он отмечал, что в случае объяснения вероятность возвращения магистра станет «очень высокой».

В феврале произошел скандал — главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его.

По словам Бера, знаток обманом хотел получить главный приз — три миллиона рублей. Для этого он предложил Беру заранее сообщить все вопросы викторины в обмен на долю в выигрыше.

Компании-производители двух передач отстранили от участия обоих фигурантов инцидента. Первый канал поддержал их решение.

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