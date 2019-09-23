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Обвинивший Друзя в попытке подкупа Бер назвал позором его возвращение в эфир

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Александр Друзь

Бывший главный редактор телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, обвинявший магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа, назвал позорным решение вернуть того в телеэфир. Об этом он заявил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

По его словам, производитель «Что? Где? Когда?», телекомпания «Игра-ТВ» предпринимала попытки вернуть Друзя в игру и раньше. Бер считает это желание и последовавшее решение «позорным».

«Друзя же возвращают просто зрителем в зале. Я бы с точки зрения репутации программы очень не рекомендовал и в следующем сезоне возвращать Друзя к игре», — полагает он.

Ранее «Игра-ТВ» заявила о возвращении Друзя в интеллектуальное казино после извинений, которые он принес за скандал со своим участием. В феврале его отстранили от эфиров «Что? Где? Когда?» вслед за тем, как Бер обвинил его в попытке подкупа ради выигрыша в «Кто хочет стать миллионером?», где Друзь играл с коллегой по ЧГК Виктором Сидневым. Главред «Кто хочет стать миллионером?» представил записи разговоров с Друзем, подтверждающие обсуждение сделки, согласно которой редактор передает Друзю ответы на вопросы, а магистр ЧГК делится с ним третью от выигранных трех миллионов рублей.

По версии Бера, он подыграл Друзю, передал ему вопросы и ответы и согласился на треть от выигрыша, однако перед эфиром изменил все вопросы после девятого. В свою очередь Друзь заявил, что, напротив, это он подыграл Беру, желая посмотреть, как далеко все может зайти. Магистр утверждал, что редактор выставил инцидент в ложном свете и пытался скрыть собственное мошенничество. После скандала Бер также был отстранен от «Кто хочет стать миллионером?» Он счел решение производителя шоу справедливым и попросил прощения у коллег, которых вовлек в конфликт.

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Предыстория: Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала
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