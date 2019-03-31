Друзь рассказал о жизни после изгнания из «Что? Где? Когда?»

Участник интеллектуальных игр Александр Друзь, отстраненный от «Что? Где? Когда?» после скандала с попыткой подкупа в телевикторине «Кто хочет стать миллионером?», рассказал «Комсомольской правде», что перестал заниматься бизнесом и теперь пишет книги.

«Пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь», — добавил Друзь.

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По его словам, сейчас он пишет продолжение путеводителя по Санкт-Петербургу. «В первой книжке я собрал свои рассказы и стишки, которые писал сначала для своей дочки, а потом внучки. Во второй книжке я описал прогулки, которые мы совершали с друзьями», — напомнил знаток.

В феврале главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. Он утверждал, что магистр «Что? Где? Когда?» хотел заранее узнать все вопросы к телевикторине и обманом получить главный приз — три миллиона рублей. В итоге компании-производители обеих передач приняли решение отстранить от участия в программах и Бера, и Друзя. Первый канал поддержал такое решение.

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