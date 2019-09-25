Ургант высмеял оскандалившегося Друзя

Вечерний Ургант / YouTube

Телеведущий Иван Ургант высмеял возвращение Александра Друзя в эфир игр «Что? Где? Когда?». В ходе шоу «Вечерний Ургант» он заявил, что от такого решения выиграют многие. Фрагмент передачи доступен на YouTube.

Ведущий вкратце описал суть скандала с участием Друзя. «Он предложил главному редактору "Кто хочет стать миллионером?" — нашел кому предлагать — разделить выигрыш за то, что тот даст ему правильные ответы», — заявил Ургант. «Самое главное — прошло достаточно времени уже, кто помнит?!» — саркастически добавил он.

Шоумен пошутил, что сентябрь стал месяцем возвращений — Друзь вернулся после освобождения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были приговорены к лишению свободы за участие в драках в центре Москвы. Также Ургант отметил, что такому решению очень обрадовалась семья магистра, которая не может «войти в дом из-за обилия разгаданных сканвордов».

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев добавил, что облегчится жизнь и у петербургских сов, за которыми «бегал усатый человек в плаще». По его словам, Друзь также мог подходить к незнакомцам в кафе и опускать в чашки чайные пакетики, путая их с волчком на игровом столе «Что? Где? Когда?».

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В завершение Ургант иронически заметил, что Друзь создавал конкуренцию участникам передачи «Умники и умницы», так как за время перерыва в играх восемь раз поступил в МГИМО.

23 сентября стало известно, что Друзь вернется в эфир интеллектуального шоу. В феврале главред программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его, чтобы получить заранее ответы на вопросы шоу. Он предлагал ему за это половину предполагаемого выигрыша. Магистр утверждал, что редактор выставил инцидент в ложном свете и пытался скрыть собственное мошенничество. В итоге компании-производители обеих передач отстранили от участия обоих участников инцидента.

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