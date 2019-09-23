На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

Первый канал заявил, что решение о возвращении магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя остается за создателями телеигры. Об этом сообщили RNS в пресс-службе телеканала.

«Мы с глубоким уважением относимся к создателям "Что? Где? Когда?" и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними», — сказал агентству представитель канала.

Ранее 23 сентября стало известно, что Друзь вернется в интеллектуальную передачу. В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее. Однако до конца текущего сезона он не будет участвовать в играх.

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Скандал с участием Друзя произошел в феврале 2019 года. Главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа.

Он утверждал, что магистр обманом хотел выиграть три миллиона рублей и предлагал долю в выигрыше в обмен на помощь с вопросами телевикторины. В свою очередь, магистр заявил, что Бер выставил инцидент в ложном свете и пытается скрыть собственное мошенничество.

Упомянутый выпуск «Кто хочет стать миллионером?» был показан в эфире в декабре 2018 года. Друзь играл вместе с другим магистром «Что? Где? Когда?» Виктором Сидневым. Их выигрыш составил 200 тысяч рублей.

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