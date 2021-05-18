Путин наградил Чайку и Беглова орденами

Президент России Владимир Путин наградил своего полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степени соответственно. Указ опубликован 18 мая на портале правовой информации.

Так, Чайка награжден за «большой вклад в обеспечение деятельности президента России и многолетнюю добросовестную работу», а Беглов за большой вклад в социально-экономическое развитие Петербурга и добросовестную работу на протяжении многих лет.

Ордена за «За заслуги перед Отечеством» II степени также удостоен двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов.

Накануне российский лидер подписал распоряжение о продлении срока госслужбы для Юрия Чайки еще на год. Бывшему генпрокурору 21 мая исполнится 70 лет.

В разные годы Чайка был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», орден Александра Невского, орденом Почета, медалью Жукова. Юрий Чайка был назначен на должность полпреда президента в СКФО в 2020 году.