Путин продлил срок службы Чайки на Кавказе еще на год

Полномочия представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки продлены на год согласно распоряжению Владимира Путина, текст которого опубликован на официальном сайте правовой информации.

Срок федеральной госслужбы Чайки обозначен до 21 мая 2022 года. Он был назначен на эту должность в январе прошлого года. Путин тогда заявил, что работа на Северном Кавказе потребует решения многих вопросов в области борьбы с коррупцией и терроризмом. По его словам, опыт и знания Чайки будут полезны в решении этих задач.

69-летний Юрий Чайка был назначен на должность полпреда президента в СКФО в 2020 году. Ранее он занимал пост генерального прокурора России.