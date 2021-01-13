Бывшую невестку Юрия Чайки похитили

Бывшую жену Артема Чайки, сына экс-генпрокурора России Юрия Чайки, похитили неизвестные. Об этом со ссылкой на адвоката Екатерину Гордон сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, с лета 2020 года Марина и Артем Чайка в суде определяют место жительства их несовершеннолетних детей. Накануне, 12 января, новый адвокат женщины попросила ее приехать на психологическую экспертизу в одну из московских клиник — эти результаты якобы могли помочь в суде.

Когда Марина Чайка прибыла на место, к ней подошли люди в масках и «представились сотрудниками ФСБ или ФСО», пишет Baza. Неизвестные завели женщину в подвал и, удерживая там, несколько часов спрашивали ее о бизнесе и имуществе бывшего мужа. Кроме того, утверждается, что экс-невестку Юрия Чайки насильно поили какой-то жидкостью и просили не сдавать анализы три дня, после чего отпустили.

Пострадавшая собралась писать заявление в Следственный комитет России.

Гордон в своем Telegram-канале пообещала позже раскрыть подробности.

Марина и Артем Чайка прожили в браке 21 год. В июле 2020 года на YouTube появилось видеообращение женщины, в котором она попросила защитить ее и детей от угроз и противоправных действий. Также Марина сообщила, что супруг отказывается с ней разводиться и забрал ее паспорт.