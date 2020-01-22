Путин отправил Чайку на Северный Кавказ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего генпрокурора Юрия Чайки полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 22 января.

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Ранее в среду Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора России. Парламентарии поблагодарили его за сотрудничество и вклад в укрепление законности в РФ.

Накануне о хорошей работе Чайки на этом посту говорил президент Владимир Путин. Он отметил успехи, достигнутые в сфере борьбы с коррупцией.

Российский лидер также заявил, что работа на Северном Кавказе потребует решения многих вопросов в области борьбы с коррупцией и терроризмом. По его словам, опыт и знания бывшего генпрокурора будут полезны в решении этих задач.

68-летний Чайка стал генпрокурором в июне 2006 года. До этого в течение семи лет занимал пост министра юстиции.

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