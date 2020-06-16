Ровшан Аскеров вступился за попавшего под критику ведущего «Что? Где? Когда?»

Знаток телевизионной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров согласился с решением ведущего Бориса Крюка не засчитать команде Бориса Белозерова неточный ответ на вопрос. Его слова приводит РИА Новости.

Аскеров прокомментировал ситуацию, возникшую в игре от 14 июня после вопроса: для чего в салонах самолетов иногда прячут красные карточки. Знаток Ким Галачян, отвечая, предположил, что так в авиакомпании проверяют качество уборки клинеров или стюардов. Ведущий потребовал уточнить, кого конкретно имеет в виду игрок. Галачян еще раз назвал стюардов, и ответ не засчитали, так как правильно было бы упомянуть все-таки клинеров. В итоге команда проиграла со счетом 4:6.

Многих зрителей возмутило то, что ведущий не принял ответ Галачяна, хотя тот и угадал. Пользователи принялись в комментариях под выпуском на YouTube упрекать Крюка в предвзятости.

Аскеров же поддержал решение ведущего, заявив, что, если игрок на вопрос «Кто убирает?» выбирает между уборщиками и стюардами и выбирает не уборщиков, а стюардов, то какой же он игрок. «Цена слова. Избыточно упомянул — имей мужество отвечать за это. Лишние слова наказуемы. Тьма примеров в истории этой игры. Так что проиграли раунд заслуженно», — заключил он.

Собеседник агентства также отметил, что в «Что? Где? Когда?» надо не только правильно отвечать на вопросы, но и выигрывать словесную дуэль с ведущим, а с этим Галачян не справился.

16 июня пользователь Pikabu с ником Abortubil упрекнул редакторов интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» в безграмотности. Он опубликовал пост, в котором рассказал о том, как на игре 14 июня был задан вопрос, на который «заведомо невозможно ответить». На картинке, предложенной знатокам, был изображен четырехугольник, поделенный на несколько цветных зон. Игрок после раздумий сказал, что белые квадраты обозначают людей, ходящих по музею, однако ведущий назвал правильным другой ответ: «Белым цветом обозначены химические элементы, которые не были открыты на момент создания таблицы Менделеева». Автор поста был крайне удивлен таким ответом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!