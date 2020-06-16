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«Что? Где? Когда?» упрекнули в безграмотности

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Кадр: «Что? Где? Когда?»

Пользователь Pikabu с ником Abortubil упрекнул редакторов интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» в безграмотности. Он опубликовал пост, в котором рассказал о том, как на игре 14 июня был задан вопрос, на который «заведомо невозможно ответить».

«Виталий Ваховский из Винницы попросил показать вам стилизованное изображение, размещенное в 2007 году на памятной марке. Виталий интересуется: что обозначено белым цветом?» — привел Abortubil слова ведущего. На картинке был изображен четырехугольник, поделенный на несколько цветных зон. Игрок после раздумий сказал, что белые квадраты обозначают людей, ходящих по музею, однако ведущий назвал правильным другой ответ: «Белым цветом обозначены химические элементы, которые не были открыты на момент создания таблицы Менделеева».

Автор поста был крайне удивлен таким ответом. «То есть, по мнению ведущего, белая область сверху и два квадрата по углам внизу — это тоже элементы? Или игрок должен был догадаться, что смысл имеют не все белые области, а только четыре квадрата в закрашенных зонах? Более того, авторы хотят сказать, что на момент издания периодической таблицы науке не были известны лишь четыре элемента (скандий, галлий, германий, технеций)?» — возмутился Abortubil.

Пользователь добавил, что на «стилизованном изображении» должно быть намного больше белых квадратов, так как многие из известных сегодня химических элементов не были открыты к моменту создания таблицы. «Помимо упомянутых выше скандия, галлия, германия и технеция должны быть "выколоты" такие элементы, как гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон, гафний, рений, полоний, астат, все лантаноиды, кроме лантана, церия, тербия и эрбия, а так же весь седьмой период исключая уран», — отметил автор поста.

«По итогу видно, как практически единственное интеллектуальное шоу, созданное в нашей стране, скатывается известно куда. Редакторы отказываются работать и проверять на адекватность вопросы, которые им присылают», — резюмировал Abortubil и назвал произошедшее позором.

В комментариях многие вспомнили другие ошибки, которые допускали редакторы интеллектуального шоу. К примеру, Mircenall рассказал о том, как перед игроком положили просо, колесо и мясо и попросили сказать, что можно добавить к этим предметам. Знаток ответил, что это могут быть приспособления для игры в серсо, так как это слово тоже заканчивается на «со», однако ведущий признал его ответ неверным, так как, по его мнению, слов с таким окончанием в русском языке больше нет. Многие также пожаловались на то, что вопросы в «Что? Где? Когда?» всегда проверяли общую эрудицию, а не конкретные специальные знания, однако в последнее время, по их мнению, эта тенденция изменилась.

В апреле стало известно, что в эфир игр «Что? Где? Когда?» после скандала вернется знаток Александр Друзь. Он был отстранен от участия после того, как в феврале 2019 года главред программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его, чтобы заранее получить ответы на вопросы шоу, и предлагал за это половину предполагаемого выигрыша. Магистр «Что? Где? Когда?» утверждал, что редактор выставил инцидент в ложном свете и пытался скрыть собственное мошенничество.

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