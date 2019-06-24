Ровшан Аскеров объяснил уход из «Что? Где? Когда?»

Бывший знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объяснил свой уход из телевизионной интеллектуальной игры потерей былого интереса. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Zoom.

«Такого не было момента, что решил — все. Знаете, это накапливается. Я стал чувствовать, что это не самое главное в моей жизни», — отметил он. Аскеров привел в пример ситуацию, когда отказался от 10-дневной командировки на Кубу, лишь бы поучаствовать в играх «Что? Где? Когда?».

По его словам, если бы похожий выбор стоял в настоящее время, то он не был бы так уверен в своем решении. «Если бы мне предложили в 2018 году выбирать между такой экзотической ситуацией и сесть за стол [телевикторины], то я бы сильно засомневался [в выборе]», — пояснил знаток.

«Уходить нужно всегда в тот момент, когда ты понимаешь, что стал хуже и уже лучше не будешь. Я понимал, что в московском клубе на мне нет такой большой ответственности, как в бакинском. Там у меня социальная функция», — добавил Аскеров.

Ранее Аскеров положительно оценил телеведущего Юрия Дудя и его интервью, однако подверг критике за узкий кругозор.

Ровшан Аскеров — бывший спортивный обозреватель газеты «Спорт-Экспресс», работал корреспондентом на телеканале «НТВ-Плюс», в настоящее время пиар-директор журнала «Баку». Начал свой путь в «Что? Где? Когда?» в 1989 году в составе бакинского клуба «Атешгях». Является обладателем Хрустальной совы.

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