Ровшан Аскеров раскритиковал Дудя за необразованность и слабые интервью

Zoom / YouTube

Бывший знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров положительно оценил телеведущего Юрия Дудя и его интервью на YouTube-канале «вДудь», однако покритиковал за узкий кругозор. Об этом он сказал в интервью Ляне Кажаровой для проекта Zoom.

«Мне Юрий Дудь нравится. У человека нет классического образования, вообще мало что знает. Знаний как таковых нет. Но при этом человек умеет разговаривать, цепляет, держит темп», — отметил он.

Аскеров подчеркнул, что смотрит далеко не все выпуски. «Когда он зовет рэперов, то я не смотрю, все вот эти, что для молодежи, я их не смотрю», — пояснил он.

«Мне интересна борьба. Интервью — это дуэль. Мне интересно, кто из них кого съест. Это как в боксе, когда нет нокаута, то считают по очкам. Мне кажется, что по очкам [журналист Сергей] Доренко просто уничтожил Юру. Но не всегда важно, чтобы интервьюер выигрывал», — рассказал Аскеров.

По его словам, интервью с режиссером Никитой Михалковым выставило Дудя «полностью не готовым, необразованным». «Он проиграл вчистую там, мне кажется», — добавил Аскеров.

Ранее Ровшан Аскеров объявил о том, что покидает телеверсию «Что? Где? Когда?». Аскеров начал свой путь в проекте в 1989 году в составе бакинского клуба «Атешгях». Он является обладателем Хрустальной совы и звания гроссмейстера бакинского клуба «Что? Где? Когда?».

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