Ровшан Аскеров ушел из «Что? Где? Когда?»

Один из постоянных знатоков «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объявил о том, что покидает проект. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Но пора признать очевидное: время игрока телеклуба Ровшана Аскерова закончилось. Вовремя остановить волчок — отдельное умение. Это мое решение больше не играть в Нескучном. И только мое», — говорится в сообщении.

Он также шутливо уточнил, что попробует найти «новую игрушку на следующие 20 лет».

Аскеров начал свой путь в «Что? Где? Когда?» в 1989 году в составе бакинского клуба «Атешгях». Является обладателем Хрустальной совы и звания гроссмейстера бакинского клуба «Что? Где? Когда?».

В ноябре 2016 года Аскеров и еще один член клуба Андрей Козлов устроили словесную перепалку прямо во время телетрансляции игры команды обладателей приза «Хрустальный атом». И Козлов, и Аскеров известны взрывным темпераментом. Обоих не раз удаляли из зала за подсказки.

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