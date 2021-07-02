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Путин наградил покинувшего пост ректора ВШЭ Кузьминова

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Ярослав Кузьминов
Ярослав Кузьминов
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Ярослава Кузьминова, который покинул пост ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Об отставке Кузьминова стало известно 1 июля. Он занимал свой пост с момента основания вуза в 1992 году. Университет был основан постановлением премьер-министра Егора Гайдара. Кузьминов в то время был самым молодым руководителем федерального вуза страны.

Ранее сообщалось, что Кузьминов избран почетным научным руководителем университета. Он рассказал, что ему было сложно принять решение об уходе с поста и он откладывал его несколько раз.

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