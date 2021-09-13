Песков ответил на вопрос о ношении Путиным военной формы

Президент России Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если он посещает учения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В данном случае глава государства сам принимает решение, как ему одеваться. Это не регламентировано, никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о необходимости пошива военной формы Путину.

Ранее, в апреле, дизайнер Дмитрий Шишкин высказался о предпочтениях президента России в одежде. Он назвал Путина человеком «достаточно классического», даже консервативного взгляда на моду.

В том же месяце компания Шишкина «Портновская мануфактура "Shishkin"» сшила российскому лидеру спортивный костюм размера L по индивидуальным меркам. По словам дизайнера, комплект был черного цвета с серыми и красными цветовыми акцентами. При этом 99 процентов материала для костюма были произведены внутри страны.

