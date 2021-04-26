Российский дизайнер рассказал о предпочтениях Путина в одежде

Дизайнер, основатель и гендиректор группы компаний «Портновская мануфактура "Shishkin"» Дмитрий Шишкин высказался о предпочтениях президента России Владимира Путина в одежде. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, в июне 2020 года прошло совещание по поводу ситуации в легкой промышленности в России. На нем бизнесмен предложить сшить Путину индивидуальный спортивный костюм в рамках линейки Putin Team («Команда Путина»). Глава государства согласился.

«Президент — человек достаточно классического, я бы даже сказал, консервативного взгляда на моду. Мы тоже придерживаемся более лаконичной эстетики, нежели супертрендовой, молодежной. Я думаю, в плане вкуса мы друг друга устроили, и вопросов никаких не было», — поделился бизнесмен.

Ранее в апреле стало известно, что президенту России Владимиру Путину сшили спортивный костюм размера L по индивидуальным меркам. По словам Шишкина, комплект был черного цвета с серыми и красными цветовыми акцентами. Дизайнер подчеркнул, что что 99 процентов материала для костюма были произведены внутри страны.