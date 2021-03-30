Песков высказался о предпочтениях Путина в одежде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о предпочтениях Владимира Путина в одежде. Его слова приводят «Аргументы и факты».

В интервью у официального представителя Кремля журналисты спросили, следит ли глава государства за модными трендами и есть ли у него личный дизайнер. По словам Пескова, Путин не интересуется модой и спокойно относится к вещам, поэтому всегда появляется на публике в одинаковых костюмах и рубашках.

«Но в тайге в рубашке и ботинках не походишь, там холодно! Он одевается в соответствии с тем местом, где находится», — пояснил пресс-секретарь.

Песков также отметил, что у президента нет личного модельера. «У него минимальное внимание к моде», — заключил он.

Ранее в марте иностранцы оценили наряд Путина в тайге. Его запечатлели в лесу в охотничьем наряде, который сшит из овчины. Образ главы государства дополнили белая водолазка и «меховые оленьи ботинки» того же цвета.

Президент России отдыхал в тайге 21 марта, в поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Российский лидер катался на вездеходе и побывал в мастерской, в которой министр занимается своим хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки.