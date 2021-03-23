Иностранцы оценили наряд Путина в тайге

Иностранный журналист Хейли Ричардсон (Hayley Richardson) оценила наряд президента России Владимира Путина во время его отдыха в сибирской тайге. Ее статья появилась на сайте Daily Mail.

Российский лидер приехал в Сибирь вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, чтобы «немного отдохнуть». Папарацци засняли президента с коллегой во время их «поездки по заснеженной местности и пикника на свежем воздухе».

По информации издания, Путина «сменил изготовленные на заказ классические костюмы на уютный охотничий наряд, с ног до головы сшитый из овчины». Образ главы государства дополнили белая водолазка и «меховые оленьи ботинки» того же цвета.

Известно, что стилист главы государства отрезает все ярлыки, чтобы скрыть бренды вещей, в которых появляется Путин. Несмотря на это, авторы материала предположили, что наряд президента эксклюзивно создали в «Мастерской кожи и меха», находящейся в Санкт-Петербурге. На сайте ателье опубликованы фото мужчины в похожем костюме.

Отмечается, что стоимость вещей составляет около 680 фунтов стерлингов (70,9 тысячи рублей), из которых 290 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей) — цена ткани, а в 484 фунта стерлингов (50,4 тысячи рублей) — работа мастеров.

О планах отправиться в Сибирь Путин сообщил 18 марта. Ранее Шойгу неоднократно сопровождал президента на отдыхе в тайге. Так, например, в октябре 2019 года глава государства накануне своего дня рождения также поехал в тайгу, где собрал грибы и откуда увез в качестве сувенира найденную шишку.