Путин сел за руль вездехода, покатал Шойгу по тайге и попал на видео

Президент России Владимир Путин сел за руль вездехода в тайге, покатал на нем министра обороны Сергея Шойгу и попал на видео. Записи с отдыха главы государства опубликованы в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, как президент и министр передвигаются на вездеходе, а также сидят за столом на природе. Кроме того, они попали в мастерскую, в которой Шойгу занимается своим хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки. О ней ранее рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

О планах поехать в Сибирь Путин рассказал 18 марта. «[Планирую] съездить в тайгу, немножко отдохнуть», — сообщил он.

В прошлом Шойгу неоднократно сопровождал президента на отдыхе в сибирской тайге. В октябре 2019 года Путин накануне своего дня рождения также поехал в тайгу, где собрал грибы и откуда увез в качестве сувенира найденную шишку. Министр обороны в свою очередь выкопал куст брусники, который глава государства посоветовал ему посадить на даче.