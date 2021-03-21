Россия
 
Последние новости
Задержанного губернатора Пензенской области заподозрили в многомиллионной взятке
Дом заподозренного во взятке пензенского губернатора показали на видео
Московский таксист прострелил голову отказавшемуся платить пассажиру 
Испания выдала России обвиняемого в контрабанде кокаина гражданина Эквадора
На Украине возбудили уголовное дело после атаки на офис Зеленского
Посол России в США прибыл в Москву и заявил о серьезной работе
Задержанным по делу губернатора Пензенской области оказался бывший тесть Баскова
Владелец российского завода-производителя картошки фри объяснил уход из бизнеса
Протесты против ненависти к азиатам прошли в США
Новости партнеров
Прослушать новость

Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в тайге

Перейти в «Мою Ленту»
Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости рассказал о том, как российский лидер Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхают в сибирской тайге.

По его словам, министр и президент передвигаются на вездеходе и совершают пешие прогулки. Песков пообещал, что в ближайшее время будут опубликованы фотографии и видео, снятые во время поездки.

Представитель Кремля отметил, что Шойгу также показал Путину мастерскую, в которой он занимается своим хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин решил провести выходные в сибирской тайге, в компании министра обороны Сергея Шойгу. О планах поехать в Сибирь Путин рассказал 18 марта. «[Планирую] съездить в тайгу, немножко отдохнуть», — сообщил он.

В прошлом Шойгу неоднократно сопровождал президента на отдыхе в сибирской тайге. В октябре 2019 года Путин накануне своего дня рождения также поехал в тайгу, где собрал грибы и откуда увез в качестве сувенира найденную шишку. Министр обороны в свою очередь выкопал куст брусники, который глава государства посоветовал ему посадить на даче.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин поедет в тайгу с Шойгу
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Путин отдохнул в сибирской тайге