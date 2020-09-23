Российский дизайнер отправил Путину посвященную ему одежду и получил одобрение

Российский дизайнер Дмитрий Шишкин отправил президенту России Владимиру Путину новую коллекцию одежды бренда Putin Team, который посвящен ему, и получил одобрение. Об этом сообщает E1.RU.

Модельер из Урала бесплатно передал главе государства сто вещей, а именно: футболки, толстовки, брюки и головные уборы с логотипом марки.

По словам Шишкина, специальных мерок с Владимира Путина не снимали. Всю одежду отшили размера L. «У президента все абсолютно нормально и с фигурой, и с пропорциями. Сложностей при индивидуальном пошиве не было», — пояснил стилист.

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Дизайнер отметил, что одежда для Путина сшита в сдержанной цветовой гамме. «У нас вообще представители власти предпочитают сдержанный стиль, мы не изобретали велосипед: базовый черный, серый, синий. Без выпендрежа, аккуратная надпись Putin Team», — поделился модельер.

Как сообщает издание, президент России одобрил новую коллекцию Шишкина.

В мае Дмитрий Шишкин заработал миллионы рублей на пандемии и поделился успехом. По словам модельера, запуск производства защитной экипировки помог его фабрике пережить кризис. Также он подчеркнул, что вырученные с продажи костюмов и масок деньги — не прибыль, поскольку все средства направляются на нужды фабрики.