Российский дизайнер заработал миллионы рублей на пандемии и поделился успехом

Российский дизайнер Дмитрий Шишкин заработал на продаже медицинских масок и защитных костюмов более ста миллионов рублей за весну 2020 года, во время пандемии коронавируса. О его успехе сообщает издание «Е1.РУ».

По словам модельера, специализирующегося на пошиве спортивной одежды, запуск производства защитной экипировки помог его фабрике пережить кризис. С начала года выручка его компании составила около 200 миллионов рублей, 150 из которых были получены за последние три месяца.

Однако модельер подчеркнул, что вырученные с продажи защитных костюмов и масок деньги — не прибыль, поскольку все средства направляются на нужды фабрики.

«Сейчас этот проект нас держит на точке безубыточности. Мы в минус не уходим, но и прибыли здесь как таковой нет, но в нынешних реалиях этого более чем достаточно», — поделился Шишкин.

Герой материала также рассказал, что в связи с увеличением производства в его штате появилось 50 новых сотрудников. По информации издания, сейчас марка выполняет частные заказы, однако планирует начать поставлять изделия больницам по всей стране.

В апреле Ким Кардашьян обвинили в попытке обогатиться за счет пандемии коронавируса. Предпринимательница объявила о начале продаж нового аромата KKW x KRIS за 40 долларов (три тысячи рублей), после чего подписчики раскритиковали ее за запуск дорогого продукта. «Людям сейчас не до этого, у них нет денег!» — написал один из них.

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