Путин наградил победителей Паралимпиады в Токио

Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды победителям летней Паралимпиады 2020 года в Токио. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Вы заслужили их своими выдающимися спортивными достижениями, которые, безусловно, прославляют нашу страну, своим упорством, настойчивостью, мужеством, которые служат примером для миллионов людей. Наша команда стала зримым воплощением главной миссии паралимпийца: совершенствовать спортивное мастерство, вдохновлять и восхищать мир», — сказал Путин, приветствуя спортсменов.

Также он отметил успешные выступления на Паралимпиаде российских пловцов, бегунов, фехтовальщиков, игроков настольного тенниса и других. В заключение глава государства поблагодарил паралимпийцев за упорство, победный настрой и умение «держать удар» и верить в себя.

По данным ТАСС, 11 сентября Путин подписал указ о присуждении государственных наград медалистам Паралимпиады. Ордена Почета был удостоен чемпион Игр пловец Денис Тарасов. Остальным золотым медалистам, а также двум бронзовым призерам — дзюдоистке Виктории Потаповой и стрелку Сергею Малышеву — присуждены ордена Дружбы. Другим обладателям серебряных и бронзовых наград были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени (Потапова и Малышев получали такие госнаграды в предыдущие годы).

Сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете на Паралимпийских играх в Токио. В активе команды рекордные в ее истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).

