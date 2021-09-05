В России высоко оценили выступление паралимпийской сборной в Токио

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков высоко оценил выступление российской сборной на соревнованиях в Токио. Он заявил ТАСС, что спортсмены показали достойный результат и удержали лидирующие позиции на международном уровне.

«Наша команда чувствовала серьезную поддержку и внимание и смогла показать достойный результат, сохранив лидирующие позиции на международной арене и заняв четвертое место в медальном зачете», — подчеркнул Рожков.

Он отметил, что по общему количеству наград паралимпийцы превзошли результаты Игра в Лондоне в 2012 году. И.о. главы ПКР добавил, что спортсмены радовали хорошими и подчас неожиданными результатами.

Рожков рассказал, что уже в марте 2022 года россиянам предстоит выступать на Паралимпийских играх в Пекине, поэтому у них остается менее полугода на работу и подготовку.

Российская сборная завоевала четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио, у россиян 118 медалей. В копилке России на Паралимпиаде 36 золотых, 33 серебряных медалей, а также 49 бронзовых.

Первое место занял Китай, всего у сборной 206 медалей (95-60-51). Второе место оказалось у Великобритании с 122 медалями (41-38-44). Тройку лидеров замкнула команда из США с 103 медалями (36-36-31).

