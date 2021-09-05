Российская легкоатлетка взяла серебро в марафоне на Паралимпийских играх

Российская легкоатлетка Елена Паутова взяла серебряную медаль в марафоне на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка преодолела дистанцию за три часа, четыре минуты и 16 секунд. На первом месте оказалась японка Мисато Мичисита, которой россиянка уступила менее, чем на четыре минуты.

Бронзовую медаль завоевала представительница ЮАР Лузанн Кутзее. Легкоатлетки выступали в категории Т12, это соревнования людей с нарушением зрения.

Елене Паутовой 35 лет, она является двукратной паралимпийской чемпионкой, золотые медали она получила в 2004 и 2012 годах, также спортсменка имеет три бронзовые награды. Она также участвовала в чемпионатах мира, откуда привезла три золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

Ранее россияне Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко стали паралимпийскими чемпионами на Играх в Токио. Их победа вывела отечественную сборную на третье место в неофициальном медальном зачете Паралимпиады в Токио. Теперь на счету российских атлетов 36 золотых наград, 30 серебряных и 48 бронзовых медалей. Первое место в зачете занимает китайская команда.

