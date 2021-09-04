Россиянин завоевал золото в беге на Паралимпиаде и установил новый рекорд

Россиянин Сафронов завоевал золото в беге на Паралимпиаде и установил мировой рекорд

Российский спортсмен Дмитрий Сафронов завоевал золото на Паралимпиаде в Токио в беге на 200 метров, установив новый мировой рекорд с результатом 23 секунды. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Бронзу взял также российский спортсмен Артем Калашян, который преодолел дистанцию за 23,75 секунды. На втором месте — украинец Игорь Цветков с результатом 23,25 секунды.

3 сентября россияне завоевали десять наград разного достоинства. Пловец Роман Жданов выиграл золото на дистанции 50 метров на спине, а пловцы Андрей Николаев, Александр Скалиух, Андрей Калина, Богдан Мозговой — в комбинированной эстафете четыре по 100 метров. Серебро добыли бегун Александр Работницкий, метатель копья Алексей Кузнецов, прыгуньи в длину Александра Могучая и Александра Ручкина, байдарочник Сергей Емельянов и пловчиха Виктория Ищиулова. Бронза — у пловца Романа Макарова и Елены Горловой в метании клаба.

Паралимпиада в Токио стартовала 24 августа. Всего в активе российской команды 34 золота. Соревнования завершатся 5 сентября.

