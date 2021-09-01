Российский легкоатлет Таймазов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом

Россиянин Таймазов победил на Паралимпиаде в метании клаба и установил мировой рекорд

Россиянин Муса Таймазов завоевал золотую медаль в метании клаба на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

37-летний спортсмен отправил снаряд на 35,42 метра, установив мировой рекорд. Серебряную медаль завоевал серб Желько Димитриевич с результатом 35,29 метра. Тройку сильнейших замкнул представитель Словакии Мариан Куржея (30,66 метра).

Соревнования проходили в категории F51. В ней выступают лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее 1 сентября россияне завоевали шесть золотых медалей на Паралимпиаде. Победами отметились пловцы Андрей Калина, Мария Павлова и Виктория Ищулова, велогонщик Руслан Кузнецов, а также легкоатлеты Андрей Вдовин и Галина Липатникова.

В активе сборной России 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых наград. Команда находится на втором месте в общем зачете Паралимпиады. Соревнования завершатся 5 сентября.