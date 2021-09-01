Российский пловец Калина стал двукратным паралимпийским чемпионом

Российский пловец Калина завоевал вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио и стал двукратным чемпионом Игр. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен победил на дистанции 200 метров комплексным плаванием, показав результат две минуты 14,90 секунды. Серебряным призером стал Тимоти Ходж из Австралии, который проиграл победителю 0,52 секунды. Тройку сильнейших замкнул француз Юго Дидье. Он показал результат — две минуты 17,15 секунды.

Спортсмены выступали в категории SM9. В ней представлены пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата.

Для 34-летнего Калины золотая медаль стала второй на Играх в Токио. 26 августа он победил на дистанции 100 метров брассом.

В активе сборной России 29 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Команда находится на третьем месте в общем зачете. Соревнования завершатся 5 сентября.