Фехтовальщик и пловец из России завоевали золотые медали на Паралимпиаде

Российские фехтовальщик Александр Кузюков и пловец Андрей Калина завоевали золотые медали на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Кузюков, выступавший в фехтовании на колясках, в финале победил бразильца Жоване Гиссоне со счетом 15:8. Эта золотая медаль стала первой для российских фехтовальщиков на Играх в Токио. Россиянин выступал в категории В, где представлены спортсмены, которые не могут полностью контролировать туловище или руку для фехтования.

Калина первенствовал на 100-метровке брассом. Он преодолел дистанцию за 1 минуту и 7,24 секунды. Россиянин выступал в категории SB8, где представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

В данный момент в копилке сборной России шесть золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Команда находится на третьем месте в общем зачете.

Паралимпиада в Токио продлится до 5 сентября. Россию на соревнованиях представляют 242 спортсмена.