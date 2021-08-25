Российский пловец установил мировой рекорд и выиграл золото на Паралимпиаде

Роман Жданов завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров брассом на Паралимпиаде

Российский пловец Роман Жданов стал лучшим на дистанции 50 метров брассом на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественный параатлет выиграл золотую медаль, установив при этом мировой рекорд в данной дисциплине. 23-летний Жданов опередил испанца Мигеля Авилу. Третье место по итогам заплыва занял японский спортсмен Такаюки Судзуки.

Это уже вторая высшая награда для представителей сборной России на Играх. Первую золотую медаль команде принесла пловчиха Валерия Шабалина.

Первую медаль сборной России завоевал Владимир Даниленко. Он показал третий результат в заплыве на 100 метров на спине.

Паралимпиада в Токио продлится до 5 сентября. Россию на ней представляют 242 параатлета.