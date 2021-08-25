Россиянка завоевала золото на Паралимпиаде в Токио

Россиянка Шабалина завоевала золото в заплыве на 100 метров баттерфляем на Паралимпиаде

Российская пловчиха Валерия Шабалина одержала победу в заплыве на дистанцию 100 метров баттерфляем на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шабалина завоевала первую золотую медаль для сборной России на Паралимпиаде. Вице-чемпионкой Игр стала австралийка Пейдж Леонхардт. Третье место выиграла ее соотечественница Руби Сторм. Ранее 25 августа первой наградой для отечественных спортсменов на Играх стала бронза Владимира Даниленко, показавшем третий результат в заплыве на спине.

До победы в заплыве Шабалина стала лучшей в рамках квалификации. Ей удалось установить рекорд Паралимпиады в дисциплине, преодолев дистанцию за одну минуту и 5,37 секунды.

Шабалина — многократная призерка международных соревнований среди параатлетов. Россиянка пять раз становилась чемпионкой мира, шесть раз завоевывала золото в рамках чемпионатов Европы. На международном уровне пловчиха выступает с 2014 года.

Паралимпиада в Токио продлится до 5 сентября.