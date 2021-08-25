Сборная России завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Владимир Даниленко показал третий результат в заплыве на дистанции 100 метров на спине на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

21-летний параатлет из России выиграл бронзовую медаль. Золото завоевал представитель Чили Альберто Абарса. Серебро досталось спортсмену из Бразилии Габриэлу Араухо.

Таким образом, сборная России завоевала первую награду в рамках Паралимпийских игр. По итогам первого соревновательного дня российские атлеты не сумели занять призовых мест.

Ранее стало известно, что российская пловчиха Валерия Шабалина установила рекорд Паралимпиады на дистанции 100 метров баттерфляем. Россиянка выиграла квалификацию и поборется за медаль 25 августа.

Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 сентября. Россию представляют 242 спортсмена.