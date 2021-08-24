Стало известно о запрете украинцам стоять рядом с россиянами на Паралимпиаде

Телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о запрете украинским спортсменам находиться рядом с российскими на церемонии открытия Паралимпиады в Токио. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как стало известно журналисту, во время мероприятия украинцы оказались рядом с россиянами. Руководство делегации Украины приказало команде покинуть церемонию. Губерниев уточнил, что не все украинские спортсмены выполнили эти указания. «Некоторые остались рядом с нашими спортсменами на трибунах. Они просто молодцы! Поддерживаю этих ребят», — добавил комментатор.

Церемония открытия Паралимпиады в Токио прошла во вторник, 24 августа. Соревнования завершатся 5 сентября.

7 августа россиянка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в прыжках в высоту. Она отпраздновала победу вместе с украинкой Ярославой Магучих, которая заняла третье место. Спортсменки, завернутые в флаги своих команд, дважды обнялись после соревнований. После этого некоторые украинцы в соцсетях затравили Магучих.