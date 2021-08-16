Министр спорта Украины признался в общении с российскими атлетами

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт вспомнил о связях с партнерами по команде из СССР

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт отреагировал на скандал, который спровоцировало совместное фото российской легкоатлетки Марии Ласицкене и ее украинской соперницы Ярославы Магучих на Олимпиаде в Токио. Слова политика передает РИА Новости.

49-летний министр отметил, что и сам поддерживает связь с российскими спортсменами. Уточняется, что речь идет об общении с теми, с кем он выступал до распада СССР в 1991 году. Гутцайт — бывший фехтовальщик.

Магучих столкнулась с травлей со стороны украинских болельщиков за фотографию с Ласицкене. Сама спортсменка оправдалась за фото с россиянкой, подчеркнув, что не вкладывала в свои действия политический подтекст. Ласицкене также прокомментировала скандал, поддержав спортсменок из Украины.

Объятия Ласицкене и Магучих попали в объективы фотокамер после соревнований на Олимпиаде по прыжкам в высоту. Россиянка завоевала золотую медаль. Ее украинская соперница заняла третье место.

На счету Гутцайта также есть золото Олимпиады. Он завоевал его в 1992 году в Барселоне, представляя сборную команды стран бывшего СССР. После завершения выступлений он сосредоточился на тренерской деятельности.