Минобороны Украины попросило прекратить травлю легкоатлетки за фото с россиянкой

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что командование провело беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за ее объятий с россиянкой Марией Ласицкине, и попросила украинцев прекратить травлю. Сообщение об этом появилось на странице министра в Facebook.

Она напомнила, что Магучих является военнослужащей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объяснила ее поведение на Олимпиаде в Токио «результатом эмоций». «Ярослава знает, что русско-украинская война продолжается в Украине, понимает, что произошло. <...> Она считает за честь принадлежать к рядам солдат ВСУ», — написала Маляр.

Она также заверила, что спортсменку «на ковер» никто не вызывал, а сама беседа прошла спокойно. «Этот вброс из российского сегмента интернета хорошо мобилизовал информационные пушки, но, как показала эта ситуация, украинцы давно научились различать, кто есть кто», — добавила заместитель министра.

7 августа российская легкоатлетка Мария Ласицкене отпраздновала золото в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио вместе с украинкой Ярославой Магучих, завоевавшей бронзу. Спортсменки, завернутые в знамена своих команд, обнялись после соревнований, поздравив друг друга с медалями. Объятия и соответствующие фото вызвали скандал на Украине.